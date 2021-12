Suu Rabanal llegó hasta el programa “El Artista del Año” junto a las chicas de “Son Tentación” para presentarse como refuerzo de Yahaira Plasencia, quien compitió anoche por su pase a la final de la competencia de canto y baile.

Gisela Valcárcel no desaprovechó la oportunidad de preguntarle a la cantante de salsa sobre su situación sentimental con César Vega, también integrante del reality, con quien tiene una hija.

Aunque inicialmente dijo que buscaba mantener sus problemas en el ámbito privado, Suu Rabanal finalmente se refirió a la posibilidad de retomar su relación con el salsero.

“No se cierra la posibilidad de nada, tenemos una linda hija. Definitivamente una familia no la encuentras a la vuelta de la esquina, y creo que los que quieren una familia van a luchar siempre”, señaló la cantante.

Respecto a los motivos que provocaron este nuevo distanciamiento entre la pareja, la integrante de “Son Tentación” reafirmó lo dicho por su expareja y consideró que se tratan de altibajos.

“Problemas por lo que las parejas siempre pasan, y siempre va a quedar ahí (la posibilidad) de reconciliarse, y si no hay solución, no estaría acá, no hubiera venido al programa”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO:

El artista del año: Estrella Torres junto a ‘Puro Sentimiento’ interpretan mix folclórico de la costa, sierra y selva

El artista del año: Mira la presentación de Estrella Torres junto a 'Puro Sentimiento' Pamela Franco y las chicas de 'Puro Sentimiento' llegaron a la pista de baile de “El artista del año” para apoyar a Estrella Torres en la sentencia que enfrenta esta noche contra César Vega. Las cantantes interpretaron un mix folclórico de la costa, sierra y selva en la gala. (Fuente: América TV)