El arquitecto Paul Cedeño denunció a Josimar de no pagarle 200 mil soles por casa de playa en Asia y ante esta acusación que se hizo pública en el programa “Magaly TV: La Firme”, el salsero aprovechó las cámaras de “El artista del año” para dar su descargo.

“El enemigo es así, cuando uno siempre está con Dios, el enemigo siempre te pone piedras, pero Dios dice que ‘yo del polvo te levantaré’, esa es la promesa que Él me da y yo creo en eso”, expresó el salsero ante la consulta de Gisela Valcárcel por denuncia.

“Él decía que la casa estaba al 60% terminada y cuando yo regreso de la gira, le digo a mi mamá para ver la casa y estábamos contentos porque se trataba de la segunda techada, pero cuando vamos todo era un desastre”, contó.

Josimar también explicó que estuvo asesorado por un ingeniero y señaló que la denuncia del arquitecto Paul Cedeño no es del todo cierta.

“Llevé a un amigo, que es ingeniero, para que vea la casa de 300 mil soles y el arquitecto me dice que había invertido 500 mil soles. Cuando voy con el ingeniero, él me dice que no había esa cantidad de dinero invertida”, sentenció.

Isabel Farfán, madre de Josimar, también intervino en el programa de Gisela Valcárcel y defendió a su hijo de denuncia.

“Este señor (el arquitecto) ha salido hablando en la prensa de que mi hijo lo estafó y eso no es así. Él (Josimar) al inicio le dio 300 mil soles y toda la cantidad del material que él (el arquitecto) ha comprado, me parece que no está acorde a lo que él dice”, aclaró.

