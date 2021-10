*¿Habrá una sexta temporada de la teleserie Al fondo hay sitio? ¿Yarenovaron contrato todos los actores de tu producción?*El gerente general de América TV, Eric Jurgensen, nos dijo que habría otra temporada si teníamos más de 30 puntos en esta. Superamos largamente eso. Es casi seguro que habrá una sexta temporada. Los actores renovarán contrato en octubre.

¿Es cierto que la fallecida actriz María del Carmen Ureta iba a entrar a la teleserie Al fondo hay sitio, tal como dijo Tulio Loza?Es falso. Él me la propuso, pero yo le dije que no porque conocía su estado de salud. ¿Si Tulio regresará a la serie? He conversado con él y vamos a ver cómo se da la historia y cómo arreglamos el guión para que entre. Tulio es un gran amigo mío, un gran actor.

¿Cuándo estrenarás la obra de teatro Marat-Sade, con la que regresas a las tablas? ¿Quiénes son los actores que están en el elenco?La estrenamos este viernes en el teatro Canout. Estoy actuando y dirigiendo. Mi personaje es ‘Sade’, un hombre que está a cargo de un manicomio. En el elenco figuran Aristóteles Picho, Julián Legaspi, Gabriel Anselmi, Fiorella Flores, entre otros.