Efraín Aguilar, por fin, reveló los verdaderos motivos de la salida de Irma Mauri de ‘Al fondo hay sitio’ . El productor aseguró que intentaron de todo para que la actriz peruana se quedara en la popular serie, pero todo fue en vano.

Como se recuerda, Irma Maury interpretaba a ‘Doña Nelly’, quien era la matriarca de los González. A pesar de tener uno de los papeles más populares y queridos por los peruanos, su salida fue abrupta y no tuvo el agrado de los televidentes.

Ante ello, Efraín Aguilar contó su verdad y explicó que la salida de Irma Mauri en ‘AFHS’ fue su propia decisión. “Le tengo un cariño muy especial, ella fue mi alumna, muy buena actriz”, empezó contando el productor en el podcast ‘Café con la Chevez’.

“Un año antes de que se fuera me dijo que no quería seguir porque era muy lejos para ella, le puse un carro, para que vaya desde Ventanilla, le pusieron porque era valiosísima”, indicó.

A pesar de la movilidad que le puso Efraín a la actriz, ella decidió renunciar al papel: “Al año siguiente me dijo que no cuente con ella, ‘no voy a venir, ya me harté, ya me cansé, prefiero a mis perros’”.

Incluso reveló que le pidió que no se vaya, pero todo fue en vano: “Le rogaba, le decía que la iba a poner una vez a la semana y no quiso. Tuve que hablar con Gigio y el público se acostumbró a tener su foto ahí”, finalizó.





¿Cómo murió ‘Doña Nelly’ en ‘AFHS’?

Como se recuerda, el último episodio en donde sale ‘Doña Nelly’ es cuando muere al enterarse que se ganó la lotería. Un final inesperado para uno de los personajes más importantes de ‘AFHS’.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO