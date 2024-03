El reconocido productor peruano, Efraín Aguilar, concedió una extensa entrevista en la que no solo repasó sus inicios en la televisión, sino que también ofreció una mirada íntima a sus aspectos de su vida personal, incluyendo su encuentro con la famosa conductora Gisela Valcárcel.

Aguilar compartió que su primer encuentro con Valcárcel fue en las cercanías de un teatro, donde la “descubrió” y le ofreció la oportunidad de unirse a su equipo, lo que marcó el inicio de su trayectoria en el mundo del espectáculo.

“Yo estaba en la puerta del teatro y veo pasar un cuerazo. Mandé a que me la trajeran y le propuse hacer teatro”, comentó Aguilar a Trome, rememorando aquel momento.

El productor sorprendió al revelar un aspecto desconocido de su vida personal al abordar los rumores de una presunta relación con Gisela Valcárcel. Aguilar negó rotundamente tales rumores, destacando que su vida tomó un rumbo diferente después de su matrimonio en 1976.

“Nunca, hasta el año 76 que me casé... antes de eso era travieso, pero cuando me casé, colgué los chimpunes, además que mi esposa se lo merecía... es bailarina de ballet, profesora de ballet, había que cuidar el prestigio. Sí me daba mis escapadas para tomar mis tragos. Yo no he sido mujeriego, siempre he sido monógamo”, afirmó con firmeza.

Además, Aguilar abordó los desafíos que enfrentó Gisela Valcárcel en el mundo teatral, recordando con picardía un apodo que solía tener: “Tenía una chapa, no me acuerdo; la ‘nique’, la ni que baila, ni que canta, ni que actúa. Nosotros no se la pusimos, sino su competencia, las vedettes. Esas broncas quedaron en el teatro, nunca trascendía a la prensa”, comentó el productor.

Finalmente, Aguilar destacó que cuestionó el desempeño de Gisela en el escenario, así como el de otras figuras públicas, mostrando una postura crítica y objetiva hacia el mundo del espectáculo.





