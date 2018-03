Indignantes son las imágenes de la brutal golpiza que le propinó un beisbolista venezolano que jugaba en las ligas menores de Estados Unidos a su novia hace 2 años y que recién esta semana salieron a la luz.

El agresor fue identificado por las autoridades como Danry Vásquez, de 24 años, quien militaba en ese entonces —2016—en el equipo Corpus Christi Hooks, filial de AA de los Astros de Houston.

Las imágenes quedaron registradas por las cámaras de seguridad del estadio Whataburger Field, en Texas. El hecho ocurrió mientras el deportista y su pareja caminaban por unas escaleras del recinto deportivo.

En el clip se aprecia como el sujeto arremete contra la mujer con violentos golpes y puñetazos el rostro. Incluso se puede ver que la empuja por las escaleras sin importarle lo que pueda ocurrirle.



En ese entonces, Vásquez fue acusado de golpear a su novia y el beisbolista se declaró culpable, por lo que fue condenado a realizar un año de servicio comunitario, además de acudir a clases de manejo y terapia de ira.

Tras el escándalo que se generó por la agresión, el equipo de Corpus Christi cortó relación con el jugador. Poco tiempo después, el Barnstormers de Lancaster, un club de ligas menores de Pennsylvania, lo contrató; pero tras la difusión de las imágenes, decidió darle de baja.

“HE CAMBIADO”



Tras la difusión del polémico video que se hizo viral en las redes sociales, Danry Vásquez, decidió pronunciarse y ofreció una entrevista exclusiva a Sports Venezuela.



“Ese incidente pasó hace dos años. Realmente he cambiado. Estoy haciendo cosas que me han ayudado a cambiar”, dijo. “He madurado como persona, y sé que lo que hice, o lo que se vio, no es un ejemplo y es algo que no se enmienda”, agregó.

Asimismo, indicó que sus cambios se los debe a la ayuda de su actual pareja. “Actualmente estoy casado, y no con la muchacha con la que tuve el incidente. Respeto, valoro y amo a mi esposa. Ella me ha apoyado en todo esto y ha sido una persona incondicional en este asunto”, comentó.

“También sé que esas escenas fueron fuertes. Como figura pública debo dar ejemplo. Hoy en día pido disculpas y muestro que eso no se debe realizar. Sé que vienen comentarios más fuertes y dejo todo en mano de Dios”, finalizó.