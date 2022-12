No va más. Alejandra Baigorria escribió un extenso mensaje para anunciar su salida definitiva del programa ‘Esto Es Guerra’, esto luego de considerar que en el programa ocurren muchas “injusticias”.

“Con el dolor de mi corazón”, como señala, la empresaria da un paso al costado en el reality luego de que el último miércoles los ‘guerreros’ se llevaran la copa de ganadores de la temporada.

“Adiós, con todo el dolor de mi corazón me despido de ustedes!!! Llevar esta camiseta es luchar, llorar, ir contra todas las injusticias... DUELE Y DUELE MUCHO!!! Adiós, adiós mi equipo querido!!! Discúlpenme por no poder luchar más, traté... pero siempre los resultados serán los mismos!!! Los amo”, se lee en la publicación de la rubia.

En otra publicación, llamó “hipócritas” a sus compañeras y aseguró que ella no lo es: “Y qué pena es irme sabiendo que compañeras dicen y hablan cosas detrás de cámaras!!! Capaz si soy fregada porque lucho por mi equipo pero si hay algo que no tolero y me da pena es la hipocresía!!! Si hay algo que me quieren decir, me lo dicen en la cara!!! Por ser real, por no ser un personaje y decir lo que pienso en vivo, pues sí, esa soy yo, no tengo caretas!!! Y no soy hipócrita!!! Qué pena por ustedes”.

Captura de pantalla de Instagram de Alejandra Baigorria.

HUGO GARCÍA ANUNCIA SU RETIRO

El modelo señaló que esta será su última temporada en el reality cuando venció a Said Palao en un complicado circuito del programa.

García señaló a ‘América Espectáculos’ que dejar EEG fue una difícil decisión. “Han sido meses de pensar y tomar la decisión. Hablé con mi familia, mis amigos, con Alessia (...) ‘Esto es guerra’ me abrió las puertas, he estado 8 años sin irme”.

Finalmente, agradeció el apoyo de sus seguidores durante la competición. “Espero que sea un hasta luego, espero regresar, pero ahora quiero hacer nuevas cosas, ya necesito un descanso para la mente y el cuerpo, y crecer profesionalmente”.

