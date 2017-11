Televisa ya no quiere a Eduardo Yáñez: lo dejan fuera de fiesta y le quitan protagónicos El famoso galán está en la mira de la cadena, la cual decidió que no asista a la fiesta de despedida del ex presidente de la televisora.

Actor mexicano en el ojo de la tormenta tras cachetada a reportero. (Gettyimages) Actor mexicano en el ojo de la tormenta tras cachetada a reportero. (Gettyimages) Actor mexicano en el ojo de la tormenta tras cachetada a reportero. (Gettyimages)