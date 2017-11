"Me tomó varios años sacarme la idea de que un acto sexual no es malo y que viene de dos personas que se quieren de buena onda, no de agresividad ni de forzar a las personas", dijo Eduardo Yáñez Jr., hijo del actor del mismo nombre.

El joven relató al programa 'Primer Impacto' que la empleada de su madre abusó de él. Como consecuencia de este episodio, enfrentó muchos problemas. Cuando decidió tener relaciones íntimas con su pareja le sudaban las manos: "No podía entrar en el acto sexual porque estaba asustado".

Yáñez Jr. se mostró optimista. "Lo que viví me hizo la persona que soy", afirmó, tras confesar que la pelea con su padre fue por un dinero que tomó sin permiso.

Eduardo Yáñez Eduardo Yáñez fue duramente criticado por su hijo. Getty Images

El joven también aprovechó las cámaras para disculparse con su padre: "Perdón, papá. Me siento mal de haber reaccionado de esta manera, abrí una puerta interna de los dos y lo siento".



Yáñez Jr. dijo en la entrevista que quiere que su hijo conozca a su abuelo y que se abra un nuevo capítulo en la vida entre los dos. Como se sabe, el joven ha atacado a su padre de manera constante, y ha dicho que es una persona egoísta, con problemas con el alcohol y muy violenta.