Eduardo Yáñez enfurece y le pega una cachetada a reportero de Univisión [VIDEO]

Eduardo Yáñez, el conocido galán de telenovelas mexicanas, perdió los papeles y lanzó una bofetada al reportero Paco Fuentes, del programa 'El gordo y la flaca' de Univisión, por preguntarle sobre su polémica relación con su hijo.

Meses atrás, su heredero Eduardo Yañez Jr. lo acusó de ser un agresor, de haberle maltratado y de no ofrecerle el adecuado cuidado por sus problemas con las drogas.

"Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale dinero", increpó el actor al periodista, quien argumentó que sus seguidores deseaban conocer su posición sobre afirmaciones de su hijo.

"Eso es m...da, eso lo hacen para que la gente se meta en lo que no les importa", respondió Yáñez y luego dio una advertencia al hombre de prensa.

"Ya no me faltes al respeto", indicó furioso al reportero, quien contestó asegurando que no lo estaba haciendo sin imaginar que el mexicano le iba a lanzar una fulminante cachetada.



El periodista acabó en el hospital debido a un intenso dolor en el oído izquierdo tras la golpiza de la que fue víctima.

El incidente registrado por la prensa y ocurrió en una alfombra roja de Los Ángeles, California.