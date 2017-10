El actor mexicano Eduardo Yáñez ofreció una entrevista al programa 'El gordo y la flaca' y respondió a la polémica generada tras haber agredido a un reportero durante un evento en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.

El actor mencionó que ya había advertido a los periodistas que no iba a hablar sobre su hijo y su vida privada. Atribuyó la amistad que el reportero agredido, Paco Fuentes, tiene con su hijo, para explicar la insistencia en ese tema, pero reconoce que no fue una reacción correcta de su parte.

"Yo no estoy justificando mi acto, mi acto es reprobable, simple y sencillamente yo ahí perdí el momento, ya no pensé más. Me disculpo contigo Paco porque creo que te viste envuelto en algo que no te pertenece... Te pido una gran disculpa", comentó Eduardo Yáñez, visiblemente afectado.

En un momento de la entrevista, el actor mexicano se quiebra mientras explicaba sobre las restricciones que se ha propuesto, como no ofrecer entrevistas, debido a su aparente falta de control de la ira, un problema que ya ha sido reconocido por su hijo.