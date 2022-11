La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza se mostró muy orgullosa porque debido a su larga carrera todo el Perú la conoce. Ante estas declaraciones, su compañero, Edson Dávila, aprovechó el momento para bromear.

Todo ocurrió en la secuencia ‘Mitos y verdades’ donde Facundo González estaba como invitado y Edson Dávila le preguntó si conocía a Janet Barboza y de inmediato él aclaró que conoce a conductora desde hace muchos años, cuando vino al Perú como ‘Los chicos dorados’.

Janet Barboza reclamó: “Cómo le vas a preguntar si me conoce, si el Perú entero y Latinoamérica me conoce”. Fiel a su estilo, ‘Giselo’ aprovechó para trolear a la conductora y respondió: “(La conocen), pero con otro rostro... La mayoría que la conoce ya no está entre nosotros”.

Sin embargo, Ethel Pozo salió en su defensa y señaló que Janet Barboza está igualita desde hace muchos. Mientras Janet se defendió con la frase: “Cuando los perros ladran es señal que avanzamos”.

Más adelante, Janet Barboza aseguró que tiene mucha correa para soportar las bromas de Edson Dávila, quien no teme decir todas sus ocurrencias en televisión nacional.





