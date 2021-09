Edson Dávila se enlazó este martes con el programa “América Hoy” para brindar detalles de su estado de salud, luego que se diera a conocer que Melissa Paredes dio positivo a coronavirus (COVID-19).

“Buenos días, estoy en pijama escuchando las barbaridades que dice Christian Domínguez, esta bien que Melissa esté un poquito delicadita, pero no puedes decirle ‘Ay, eres el alma del programa”, bromeó al inicio Dávila. “Estoy bien, gracias a Dios bien”, añadió en tono más serio

Además, Dávila señaló que siempre toma sus precauciones para evitar contagiarse del virus. “Bueno, yo me cuido mucho, incluso en los comerciales me pongo mi mascarilla, pero gracias a Dios estoy súper bien, estoy contento”, enfatizó.

El popular ‘Giselo’ reveló haber vivido momentos de tensión tras conocer que su compañera de “América Hoy” se contagió.

“Yo estaba nervioso cuando me dijeron lo de Melissa. Cuando me dijeron me agarró la chiripiolca, ya sentía que me dolía la espalda”, indicó, y al mismo tiempo que confirmó que ya recibió sus dos dosis de la vacuna de Sinopharm.

Por otro lado, Edson Dávila indicó que no le había escrito a Melissa Paredes para saber cómo estaba porque de seguro le estarían llegando muchos mensajes.





