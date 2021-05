El coanimador de ‘ América hoy ’, Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, se ha robado semana a semana el corazón de los televidentes con su picardía, irreverencia y gracia para desenvolverse con soltura en un programa en vivo.

Pese a que su nombre está creciendo cada día, gracias a su talento y que no solo co-anima en ‘América hoy’ sino que baila en ‘El Artista del Año’, aseguró que nunca se le subirán lo humos porque tiene claro que lo que hace en televisión es un trabajo como cualquier otro.

“Nunca me va ocurrir (que se me suban los humos). Lo tengo clarísimo. Yo empecé tarde en televisión, soy una persona que cumplirá 38 años. Empecé estudiando a los 26 años porque necesitaba ganar dinero y dije me voy a dedicar a lo artístico. Esto es mi trabajo como cualquier otro”, señaló Edson Dávila en una entrevista para el grupo El Comercio.

“Yo no soy un chico de televisión, soy un chico que trabaja en la televisión. El mundo de la televisión ya sabemos cómo es, se acaba o pasas de moda, entonces de qué me serviría que se me ‘suban los humos’ o que me crea. Si mañana no hay lo que tengo ahorita qué hago, dónde queda esa subida. Termino mi trabajo y soy Edson Dávila a donde vaya, no ha cambiado para nada mi vida. Hago mi vida normal no estoy con disfuerzos, ni me compro ropa cara. Eso no va conmigo, ya esto viejito”, agregó entre risas.

Edson Dávila contó que incluso come en el mercado de su barrio, pero lo que más le gusta es que la gente lo quiere “muchísimo”. Aunque los que le piden una foto piensen que es ‘Giselo’ “todo el día”. Aprovechó para agradecer la oportunidad que le dan para seguir bailando, hacer sus sketches y co-animar. “No todos tienen esa suerte”, dijo.

‘Giselo’ sueña con tener su propio negocio antes que tener su propio programa. Este proyecto lo tenía planeado el año pasado, pero no lo pudo concretar por la pandemia.

“Pienso es juntar mi platita y poner un negocio. Lo pensé el año pasado, pero fue fatal para todos... ¿Programa propio? No, de ninguna manera. Si se me da la oportunidad lo aceptaré porque es un trabajo más, pero no es algo que yo anhelo con ansias locas”, manifestó.

Edson Dávila en ‘El Artista del Año’

Pero lo que sí es un sueño para él, es ser parte de ‘El Artista del Año’ (conducido por Gisela Valcárcel todos los sábados a las 9 de la noche), pero como participante para demostrar todo el talento que lleva guardado y que quiere dar a conocer. Eso sí, prefiere que sea a fin de año porque ahora necesita trabajar como parte del elenco.

“La verdad que sí (me gustaría participar), pero más adelante. El trabajo (como elenco de baile) lo tengo hasta fin de año asegurado. Si en algún momento me gustaría participar que sea a fin de año, no ahorita porque si no me corta (el trabajo). Prefiero trabajar duro como elenco. Me gustaría participar, pero no como ‘Giselo’, con bromas sino sacar de verdad una balada, sería una gran sorpresa porque me he preparado”, señaló con ilusión.

