Sacó las garras. Edith Tapia utilizó sus redes sociales para defender a su hijo Guty Carrera, quien está enfrentando duras críticas México por su participación en el reality ‘La Casa de los Famosos’.

La madre de Guty exigiendo respeto para su hijo, especialmente después de los insulto del missólogo de Puerto Rico, Félix Arroyo, quien se presentó en las afueras del set de ‘La Casa de los Famosos’ para dirigirse al peruano.

“Te quiero decir que a ti Puerto Rico no te quiere, Puerto Rico no te conoce, no seas tan traicionero, hijo de su put..., respete para que te respeten”, fueron las palabras dirigidas por Arroyo a Guty.

Ante esta situación, Edith Tapia criticó duramente la actitud de Arroyo y defendió a su hijo con una publicación en Instagram.

“Esta reacción malcriada se origina por los saludos que Guty Carrera envió a Puerto Rico dentro de LCDLF4. El caballero Félix Arroyo no sabe el significado de la palabra respeto. Habla de respeto, pero no lo demuestra mediante amenaza e insultos que también me incluyen. El fanatismo ciega, entorpece y embrutece”, escribió.





