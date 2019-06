Edith González reveló que quería grabar una película en el Perú [VIDEO]

Edith González quería grabar una película en el Perú y así lo dio a conocer en una entrevista que ofreció al programa "Cinescape", que conduce Bruno Pinasco por América Televisión.

Las declaraciones de la actriz se dieron en el marco de la V Edición de los Premios Platino del cine Iberoamericano, que se llevaron a cabo el 29 de abril de 2018 en Playa del Carmen, en México.

En aquella oportunidad la risueña actriz se mostró emocionada al encontrarse con las cámaras del programa nacional. "Amo Perú, un beso a todos allá", dijo inicialmente Edith González.

"Me han ofrecido trabajar en Perú y no se ha dado (...) Si hay un cineasta, que me está escuchando, alguien de Perú... (e hizo algunas señas señalándose a sí misma)", agregó.

Como se sabe, Edith González falleció la madrigada de este jueves tras una dura batalla contra el cáncer de ovarios que le fue detectado en 2016.

La noticia la dio a conocer la periodista Mara Patricia Castañeda, en el programa matutino "Hoy", e indicó que tenía la autorización de la familia de la destacada actriz para hacerla pública.

Edith González será recordada gracias al éxito de telenovelas como “Corazón Salvaje”, “Salomé”, “Nunca te olvidaré” y “Doña Bárbara”, en las que tuvo papeles protagónicos.