Hoy se celebra el Día Mundial de Lucha contra el cáncer de mama, y tras haber superado esta enfermedad, la actriz mexicana Edith González ofreció un mensaje optimista a todas aquellas mujeres que afrontan esta enfermedad.

La recordada protagonista de inmumerables telenovelas aztecas aseguró que terminó por abrazar, entender y no dejar avanzar a las células malignas.

“Soy fan del cáncer porque es un ente de vida inteligentísimo. Hay que entenderlo, hay que estudiarlo y no hay que darle mucha importancia, pues él quiere que se la demos”, indicó González hoy embajadora de #ViveConGlamour, una campaña contra el cáncer en México.

González destacó además en conferencia de prensa que el cáncer es muy manipulador “pues engaña a las células, engaña al cuerpo. Entonces, ¿cómo no ser fan de una cosa tan inteligente?" y resaltó que era una sobreviviente porque la ciencia, Dios y sus propias pulgas se lo permitieron.



Desde su perspectiva, esta enfermedad continuará avanzando pero será considerada como un mal crónico.

“La mala noticia es que el cáncer continuará esparciéndose, pero la buena es que se le clasificará como una enfermedad crónica. Por lo tanto nuestro deber es difundir la detección temprana y como mujeres hay que amarnos, darnos la mano y no dejarnos”, indicó.

Para la protagonista de 'Doña Bárbara' y 'Eva, la trailera' es importante desmitificar y no temerle al cáncer.



Fue en 2016 cuando a Edith González le diagnosticaron cáncer de ovario en etapa 4, y pese a recibir la noticia como una condena de muerte, su fortaleza interna y un continuo aprendizaje hicieron enfrentar el mal de la mejor manera.



"El enfermo de cáncer es el timonel de la familia. Si éste mantiene una actitud alegre, la familia va detrás. Entonces, le dije al médico que no tenía miedo, porque había visto lucha a mi papá. Él murió de cáncer más duro que hay, pero a su vida le dio un sentido y eso hizo la diferencia", resaltó la famosa artista.

A un año de haberse sometido a radioterapias y quimioterapias, y hoy en etapa de remisión de la enfermedad, Gónzalez afirmó que "vamos a amar al cáncer, a respetarlo, a no temerle, pero sí a verlo con urgencia. Yo no me preguntó por qué, sino para qué. Hoy doy mi testimonio de vida, de amor y comparto mi recetario".