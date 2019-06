La despedida de la hija de Edith González: "En vez de enfrentar al mundo con odio, tú lo venciste con amor"

Conmovedor. Tras la muerte de la actriz Edith González se siguen develando detalles que su familia ha decidido compartir con los seguidores de la recordada protagonista de 'Salomé'.

Uno de ellos es una emotiva carta escrita por Constanza, la hija de Edith González, para recordar los momentos que vivieron juntas. Este escrito fue difundido por Víctor Manuel González, hermano de la estrella mexicana en el programa Ventaneando.

Constanza, de 14 años, es hija de Gonzáles y el político mexicano Santiago Creel. En las últimas horas se conoció que luego del fallecimiento de su madre, la patria potestad de la adolescente quedará en manos de su tío Víctor Manuel.

LEE AQUÍ LA CARTA:



"Mi mamá fue una persona formidable. Era una excelente madre. Nunca tomó como excusa su trabajo para no hacerlo. De pequeña, recuerdo que sin importar que tan tarde o cansada llegaba de trabajar y siempre me daba un beso. Y a la mañana siguiente, no le importaba que la levantara a las 6 de la mañana para jugar.



Siempre hubo un beso sin importar la hora. Al igual, nunca tomó ser buena madre como una excusa para no ser buena en el trabajo. Me acuerdo que siempre me decía: 'La carta de resignación de un actor es la muerte'. Y así lo hizo.

A ella le encantaba aprender y casi siempre que íbamos de viaje era mi guía de turistas y si no sabía preguntaba y aprendía. "Me llevó a recoger todo el mundo Egipto, Galápagos, París, Londres (…).

Recuerdo también como me enseñaba películas y yo a ella música. Como nos echamos 3,500 veces ‘La Novicia Rebelde’ por ser mi película. Como le hice ver ‘Resplandor’ y ‘Psicosis’ y ella era una miedosa.

Cuando tenía 4, mi mamá se fue a hacer una telenovela llamada ‘Doña Bárbara’. Y ella fue ‘Doña Bárbara’, la mejor. Mamá, aunque ‘Doña Bárbara’ es un personaje muy fuerte, independiente y macho, yo hubiera querido ser la mitad de mujerón que fuiste tú, porque, a comparación de ella, en vez de enfrentar al mundo con odio, tú lo venciste con amor. Te amo mamá"

Edith González falleció el pasado 13 de junio, a los 54 años, luego de haber luchado casi tres años contra el cáncer de ovario, mal que le detectaron en el 2016.