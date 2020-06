Magaly Medina se refirió a la publicación de una conversación del seleccionado peruano, Edison Flores , y los rumores sobre una posible infidelidad.

La conductora del programa ‘Magaly TV: La Firme’ compartió la conversación en la que el ‘Orejas’ habla con una mujer desconocida y lo comparó con el actor Andrés Wiese.

“Ni siquiera ‘Ricolás’ la gente lo toma con decepción. Porque, total, los guapos y los bonitos siempre se creen lo máximo y los galanes... Pero nuestro ‘Orejas’ que es feito y orejón... Es el antigalán. Por un lado tienes a ‘Ricolás’, con su guapura y su apellidazo, por que el Wiese, y al otro al ‘Orejitas’, de origen humilde, feito, orejón... No es el típico galán. Imagínate con ‘Ricolás’ lo pones y las mujeres qué eligen: 'Ricolás", comentó la popular ‘urraca’.

“Sin embargo, a él lo querían todos por su buen corazón, porque aparentemente él es la imagen total de la fidelidad y el amor encarnadas en una sola persona. No nos rompas el corazón, Orejas”, agregó.

NO LO DEFINE COMO INFIDELIDAD

La conductora reiteró que no existe un contexto en el que se puedan basar para que la captura de esa conversación constituya como una infidelidad de Edison Flores.

“Puede ser cierta o no esa conversación. Lo que sí es cierto es que es del Instagram oficial de él. Que sea él quien está conversando con alguien... Pero la conversación, además, no indica absolutamente nada, no hay intercambio de videos al estilo de ‘Ricolás’, no hay que ‘enséñame tu pack o enséñame acá, desnúdate’, no hay ese tipo de conversación en lo que se ve y se ha visto hasta ahora”, refirió en otra parte del programa.

Como se sabe, el jugador del DC United se ha vuelto tendencia en las redes sociales debido a la publicación de esta conversación y sobre los rumores que se vienen tejiendo respecto a una supuesta infidelidad.

Al respecto, el jugador negó estas interpretaciones y afirmó que él suele contestar de manera directa los mensajes que sus amigos, hinchas y seguidores le envían a través de las redes sociales.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR