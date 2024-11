EAC On The Drums: Productor peruano es nominado a los Grammy junto a Tony y Mimi Succar

Orgullo peruano. A sus 26 años, el productor musical e ingeniero de mezcla peruano Esteban Alban “EAC On The Drums” ha alcanzado un hito importante en su carrera al ser nominado a los prestigiosos premios Grammy como ingeniero de grabación en la categoría de Mejor Álbum Latino Tropical. Esto por el álbum Alma, Corazón y Salsa de Tony y Mimy Succar.

EAC On The Drums ha dejado una marca en la industria con su estilo innovador y compromiso con la excelencia sonora, gracias a su formación y experiencia. Es egresado de la Escuela de Música de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), donde también es docente. EAC On The Drums complementó su preparación académica con una maestría en composición musical en la Universidad Internacional de La Rioja.

Su estilo único, que mezcla elementos de música pop con influencias urbanas, ha captado la atención de artistas y audiencias globales, posicionándose como un referente en la producción musical peruana actual.

Asimismo, el enfoque que le da a la fusión de ritmos y la habilidad para reflejar la esencia cultural en cada producción lo han llevado a colaborar con reconocidos talentos nacionales e internacionales como Varados, Raes, Manuel Valdez, Lina Sanabria, Maca y Gero, entre otros.

Con una labor extensa como ingeniero de mezcla en más de 300 canciones y más de 150 lanzamientos comerciales a su nombre, EAC On The Drums destaca por su capacidad para innovar en la producción musical y construir puentes entre la música pop y sus raices peruanas.

“Esto es gracias a Dios”, expresó EAC On The Drums. “Gracias a Tony por hacerme parte de este equipo y qué honor participar junto a grandes artistas” Además de su labor en la UPC, EAC On The Drums es docente en Orson Welles y Toulouse Lautrec, donde comparte su conocimiento y experiencia con futuras generaciones de productores y músicos. Con una carrera en ascenso y una nominación al Grammy que promete abrirle aún más puertas, EAC On The Drums se perfila como uno de los productores peruanos más destacados de su generación.

