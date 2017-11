Dustin Hoffman es acusado de acosar sexualmente a una menor de 17 años

Continúan los destapes sobre acoso sexual en Hollywood, y esta vez, Dustin Hoffman está en el centro de estas acusaciones. Una mujer aseguró que el actor la habría tocado indebidamente durante el rodaje de una película en 1985, cuando ella solo tenía 17 años.

"Esta es una historia que he contado tantas veces que me sorprende cuando alguien que conozco no la ha escuchado", explicó Anna Graham Hunter, en una entrevista a The Hollywood Reporter.

Ella aseguró que conoció a Hoffman cuando él se encontraba grabando 'Muerte de un viajante', y ella trabajaba como ayudante en la producción. Según sus declaraciones, el primer día en el set, él le pidió que le hiciera un masaje en los pies y terminó agarrándola de las nalgas.

Anna Graham Hunter dijo que el ganador del Oscar coqueteó con ella todos los días durante ese periodo de tiempo, y que incluso, una mañana, cuando acudió a preguntarle qué quería para el desayuno, el actor contestó: "Un huevo muy cocido y un clítoris poco cocido".

A pesar de esta situación, Graham Hunter confesó: "Y sí, amé también las atenciones de Dustin Hoffman. Hasta que dejé de hacerlo". El actor tenía 47 años en ese momento.

Al ser contactado por ese medio sobre estas acusaciones, Hoffman atinó a decir: "Tengo el máximo respeto por las mujeres y me siento terriblemente mal si cualquier cosa que haya podido hacer le pueda haber causado incomodidad. Lo siento. No refleja quién soy".

Este caso sale a la luz tan solo unos días después de que el también actor, Kevin Spacey, fuera acusado de acoso sexual por Anthony Rapp, quien dijo que los hechos ocurrieron cuando él solo tenía 14 años.