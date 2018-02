Dura Challenge: Estas famosas latinas se sumaron al hit del verano [VIDEOS]

No cabe duda que es la canción del momento. Desde su estreno, el 18 de diciembre, el videoclip ha sido visto más de 30 millones de veces. Según el Latin Airplay Artist de 2017, de Billboard , el éxito de 'Dura' se debe a la combinación de sonidos de reggae de la vieja escuela con la musical actual.

'Dura' es, sobre todo, el ritmo protagonista del 'Dura Challenge', el nuevo viral propuesto por Daddy Yankee . Estas famosas latinas se sumaron a la propuesta y cautivaron Instagram.

Natalie Vértiz (Perú)

Luciendo su esbelta figura, con top negro y jeans al estilo estilo militar, la ex reina de belleza Natalie Vertiz se sumó al 'Dura Challenge', mientras realizaba su entrenamiento de box. El video causó sensación en todos sus seguidores y superó las 680 mil reproducciones.

Zuleyka Rivera (Puerto Rico)

La Miss Universo 2006 regaló sus mejores movimientos de cintura a través de un video compartido en su perfil de Instagram. Su esbelta figura es resultado de los constantes ejercidos físicos. Además, destaca su buen ritmo y su gracia. El video superó las 290 mil vistas.



Gaby Asturias (Guatemala)

La primera guatemalteca que logró atraer las miradas de Daddy Yankee fue la conductora Gaby Asturias. Sin duda, la modelo cautivó con sus delicados movimientos y su sonrisa. La presentadora de 'Qué Chilero!' aseguró que se siente contenta por haber conocido al reguetonero. Su video llegó a las 230 mil vistas.

Dina Muñóz (Ecuador)

La ecuatoriana Dina 'La China' Muñoz cautivó a Daddy Yankee al sumarse al reto 'Dura Challenge'. Dina no se quedó atrás y colgó el clip en el que aparece bailando el hit del verano. Junto a la publicación, escribió: "Somos pequeños de territorio pero con un corazón enorme". Su publicación superó las 900 mil vistas.

Killadamente (República Dominicana)

La 'youtuber' que se define en como 'La reina de los 15 segundos' y cuyo lema es 'Come pizza y guarda la calma', llamó la atención de Daddy Yankee por su mensaje de amor propio. "No uso tacos, me los como", escribió, fiel a su estilo. Su clip superó el millón de vistas.

¿Tú ya te sumaste a este reto viral?