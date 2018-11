Pedro Loli y Daniela Darcourt, campeones de la primera y segunda temporada de 'El artista del año', siguen dando qué hablar en 'El Dúo Perfecto' y están cada vez más cerca de llevarse la copa.

En la última fecha del concurso, la pareja sorprendió al jurado y la audiencia luego que interpretaron el popular tema 'I Was Made for Lovin' You', emblemática canción de la banda 'Kiss'.

Tanto Loli como Darcourt, se personificaron como integrantes de la legendaria agrupación de rock.

“Hermano, no es fácil usar tacos, es taco doce con plataforma y todo, imagínate. Se hizo lo que se pudo, nos caracterizamos y todo el mundo como que se sorprendió viéndonos, pero también logramos el objetivo y vamos compenetrándonos más”, señaló el ex integrante de la 'Gran Orquesta Internacional'.

Luego de su gran presentación, Pedro Loli y Daniela Darcourt lograron vencer a Shantall Oneto y Mirella Paz en un versus de infarto de 'El Dúo Perfecto', programa que jornada a jornada sorprende a los televidentes.