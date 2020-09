Dulce María se animó a dar detalles de cómo se siente en el segundo trimestre de su embarazo. En una reciente entrevista con el portal E! Online, la actriz y cantante mexicana también habló sobre lo difícil que resulta estar embarazada en medio de la pandemia por la COVID-19.

La artista de 34 años reconoció que el embarazo se ha significado todo un reto para ella. “Algo que es algo tan gran como dar vida, no es fácil”, dice. “Es realmente un proyecto muy importante, y todo eso te causa muchos estragos como mujer (…) Recién cuando estás embarazada empiezas a investigar la realidad de un embarazo”, añadió.

Sin embargo, para Dulce María lo más duro de su embarazo es la pandemia, pues debe estar aislada y no puede ir a sus citas con el médico tranquila.

“(La pandemia) Eso es lo más difícil de todo, estar sola, estar en aislamiento. No poder ir a los doctores tranquilamente. No poder comprarle ropa al bebé. No poder ver a tu familia ni amigos. Creo que ese es el reto mayor. No solo el embarazo en sí, sino la situación que estamos viviendo embarazada”, puntualizó.

En otro momento de la conversación, la mexicana también contó que después de los primeros tres meses empezó a alimentarse mejor.

“Los primeros tres meses tuve más antojos, lo único que me comí fue chocolates, una lagsaña, pizza, eso fue al inicio, los demás me he alimentado como antes. Hay que cuidarse mucho para estar saludable, para ti, para nutrir al bebé, y no comer tantas porquerías, porque todo se desajusta”, contó.

