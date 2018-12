¡En la dulce espera! Tras semanas de especulaciones, la ex chica reality Natalia Otero confirmó que está embarazada. La buena noticia la dio en el programa de Karen Schwarz, donde mostró fotografías dando a conocer su estado de gestación.

A través de sus redes sociales, la argentina enseñó su barriguita y una reciente ecografía de su bebé. En el mensaje que escribió para sus seguidores, la conocida figura manifestó que era el momento de confirmar lo que todo el mundo le preguntaría hace un buen tiempo. Incluso detalló que se encuentra en la semana 14 de gestación.

"Estoy relajada, feliz, disfrutando el momento, porque al principio no es fácil y son todas sensaciones nuevas. El sábado nos hicimos la ecografía genética y ahí terminé de enamorarme de lo que estoy viviendo, de darme cuenta que sin lugar a dudas este es un momento mágico, único e inigualable. Vimos a nuestro hijito o hijita, la emoción no entraba en mi cuerpo y las lágrimas no paraban de caer de mis ojos. ¡Fue hermoso!", agregó.

Indicó además que vive esta nueva etapa de su vida acompañada de sus seres queridos y amigos personales. Además detalló que su bebé nacerá en el mes de junio y que será peruano.

La ex integrante de Parchís comparte con su pareja hace seis años. La publicación con el anuncio de su feliz espera superó los más de 8 mil likes en Instagram.

Ex compañeras de reality como Dorita Orbegoso saludaron a Otero. "Amiga, qué lindo... te mando un abrazo y besos mil a la distancia. Cuídate, estás hermosa", indicó.

