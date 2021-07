Tomi Narbondo terminó con las especulaciones en torno a un posible romance con Ducelia Echevarria. En su reciente visita al programa “En boca de todos”, el uruguayo aseguró que la chica reality es solo “una buena amiga” y que por el momento no está pensando en tener una novia.

“Tenemos una química muy linda, así como amistad. La pasamos bien, disfruto el tiempo con ella, me encanta conocer gente y hacer nuevas amistades”, dijo al ser consultado por su cercanía a Ducelia. “Yo por lo menos ahora no quiero novia, ni ella, ni ninguna otra, pero porque quiero estar conmigo, concentrarme en mí, en mis proyectos. No es un tema personal ni con ella, ni con nadie”, sentenció Narbondo.

Tras estas declaraciones, Echevarria aclaró que se lleva muy bien con su compañero, pero en “plan amigos”.

“Compartimos tiempo juntos, comparte con mi hija, le ha agarrado un cariño a él. La estamos pasando chévere, en plan de amigos. Me llevo súper bien con él”, mencionó el joven a las cámaras de “América Espectáculos”.

La también modelo aseguró que por el momento tener novio no es una de sus prioridades.

“No me estreso por ese tema, porque claramente no lo necesito, estoy súper bien, salgo, disfruto con mis amigos, pero nada más y estoy súper bien y feliz. En un plan súper tranqui, que anteriormente sí me faltaba esa alegría y tranquilidad”, comentó.

