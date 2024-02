En una emotiva confesión en el programa ‘Todo se Filtra’, Ducelia Echevarría, exintegrante de ‘Esto es Guerra’, rompió en llanto al hablar sobre el ampay del que fue protagonista junto a George Jaico, identificado como un hombre casado.

Con lágrimas y visiblemente afectada, Echevarría se dirigió a la esposa del empresario para pedirle perdón sinceramente. “De todo corazón a la señora y la familia que se ha visto afectada, le pido disculpas por todas las imágenes que han salido. No soy perfecta, asumo la responsabilidad y no lo voy a volver a hacer”, manifestó.

Además, extendió sus disculpas a los familiares del empresario, expresando su deseo de cerrar este capítulo: “Quiero cerrar esta etapa, nunca estuve vinculada a estos temas y me afecta bastante”, señaló.

La influencer no dejó de lado a su propia familia, reconociendo el dolor que están atravesando debido a esta situación. “Quiero disculparme con mi familia porque no la están pasando bien por toda esta situación. Perfecta, no soy, cometo errores”, concluyó Echevarría.

La confesión de Ducelia Echevarría ha generado diversas reacciones en el ámbito mediático, destacando su valentía al enfrentar públicamente las consecuencias de sus acciones.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

rafael vela