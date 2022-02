El programa “Magaly TV: La Firme” difundió un video de Ducelia Echevarría el lunes 7 de febrero, donde se logró observar que la modelo lloraba desconsoladamente tras salir de una discoteca en Punta Hermosa junto a su novio Jorge Monzón.

Tras la difusión de este video, el programa de Magaly Medina se comunicó con la expareja de Ducelia, Domingo Salas, y señaló que la exintegrante de “Esto es guerra” sufrió agresión física por parte de su actual novio.

“Ella me llamó y me contó lo que pasó (en la discoteca). Israel saludó a Ducelia en la discoteca, le hicieron su escena de celos. Él saltó y la empujó”, contó Domingo Salas.

“La mascarilla no se sale sola. El aire no te mete un jalón y después él dijo: ‘Uy! nos están grabando’. Ahí fue cuando él la abraza y le da un beso... Hubo gritos dentro de la discoteca”, añadió la expareja de Ducelia.

Finalmente, el mismo programa de espectáculos se comunicó con Jorge Monzón y él aceptó que sí tuvo una discusión con Echevarría, pero negó algún tipo de agresión: “Solamente discutimos y nada más”.

Ducelia Echevarría niega que haya sido víctima de agresión

Echevarría emitió un comunicado en redes sociales tras las declaraciones de su expareja Domingo Salas en el programa “Magaly TV: La Firme”.

La modelo negó que sea víctima de agresión por parte de su actual novio. “Quiero aclarar que ante las declaraciones que van a salir en el programa de Magaly, que no he tenido conversación alguna con mi expareja Domingo Salas, eso es falso y no sé con quien habrá hablado y qué historia tendrán inventada”, señaló la exintegrante de “Esto es Guerra”.

“Pido respeten mi tranquilidad y mi vida privada por favor, todo el día he recibido acoso por parte de ese programa, también afectando a mi hija sin ningún mínimo de respeto”, concluyó.

