Mientras el doctor Víctor Barriga Fong continúa en el ojo de la tormenta por la muerte de la ‘Muñequita Milly’, el cirujano enfrenta una nueva acusación de una joven que lo denuncia por mala praxis luego de someterse a una liposucción.

La presunta agraviada, que prefirió mantener su identidad en reserva, se presentó en el programa ‘Dilo Fuerte’ para acusar al cirujano de negligencia médica y es que luego de su operación estética, quedó con enormes bultos en la espalda.

Según contó, ella buscó al Dr. Fong al no quedar conforme con los resultados y este le dijo que debía someterse a una segunda operación, no obstante, no quiso cubrir la totalidad de los gastos médicos.

“Me dijo que me iba a operar por segunda vez gratis, pero que yo pague los análisis y los gastos postoperatorios”, contó la agraviada, quien mostró imágenes de lo anatomía con bultos de considerables tamaños a la altura de las costillas.





