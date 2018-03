Dorita Orbegoso no aguantó las lágrimas en el último programa de 'Combate' y rompió en llanto. La modelo, a pesar de las críticas y su bajo rendimiento en el 'reality', fue escogida por 'Pancho' Rodríguez para volver a integrar el Equipo Verde, decisión que la hizo llorar frente a las cámaras.

Según el chileno, quien es capitán del equipo, el esfuerzo de Dorita no solo se refleja en las competencias, sino también fuera de estas y en las pruebas en las que se exige por mejorar.

La 'combatiente', tras la sorpresiva decisión de Rodríguez, agradeció de manera emotiva la oportunidad y aseguró que no piensa desaprovecharla.

"Quiero agradecer a mis compañeros. Sé que muchos no están de acuerdo, pero para mí 'Combate' más que un reto, es una superación. Hay muchas personas que no saben el esfuerzo que uno hace. Conozco mi limitaciones y sé que no soy la mejor competidora, pero siempre lo doy todo", manifestó Orbegoso.