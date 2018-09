La bailarina Dorita Orbegoso se refirió a la presunta separación de Tilsa Lozano con su pareja Miguel Hidalgo.

Como se sabe, 'Miguelón' fue 'ampayado' bailando muy cariñoso con otras mujeres en una discoteca del sur.

"Ella se liberó. No sabemos qué tipo de relación han llevado, pero a mí me parece que venían mal desde hace tiempo. Se sacó la mochila de encima. Para mí, los videos (de Miguel) fueron el pretexto para decir 'chau'. Es muy maduro de su parte que no hablen mal uno del otro", expresó.

Dorita Orbegoso también señaló que 'Tili' sacó provecho por los ‘ampays’ del padre de sus dos hijos.

"Las cosas le salieron bien. Se presentó en un programa para dar su versión y entró a otro reality ('Los cuatro finalistas: Baile'). Ella ya está sentada de jurado; mientras ganes dinero, todo bien", dijo Dorita.

"Ellos (Tilsa y Miguel) siempre han tenido una relación abierta, cada uno podía salir por su lado. Yo soy celosa. Si estás conmigo no vas a salir a una discoteca. Ellos han tenido una relación rara o diferente", concluyó la bailarina.

