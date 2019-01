Pese a que por varios meses mantuvo en reserva la imagen del padre de su hijo, la modelo Dorita Orbegoso compartió por primera vez una fotografía de su pareja en la celebración por Año Nuevo.

A través de su cuenta de Instagram, la bailarina mencionó que se encuentra muy contenta por estar embarazada.

"2019 mi año. Tengo la oportunidad y la dicha de formar una familia, ese es mi regalo, mi deseo ya se cumplió con la bendición de Dios este 2019 será un año de logros porque así lo decreto", escribió la bailarina en su cuenta de Instagram.

"La vida es una lucha constante, está en nosotros quedarnos con lo bueno. Feliz Año y el mejor inicio para todos", agregó junto a los hashtag #miamorchiquito #babyboy y #mibbsalioasaludar.

Hace unos días, Dorita Orbegoso señaló que no presentaba a su pareja porque no es una persona pública y que tiene bien en claro qué padre le he dado a su hijo.



Dorita Orbegoso presenta por primera vez al padre de su hijo en redes sociales. (Instagram Dorita Orbegoso) Presenta por primera vez al padre de su hijo en redes sociales. (Instagram Dorita Orbegoso)

TE PUEDE INTERESAR: