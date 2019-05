La primera celebración del Día de la Madre de Dorita Orbegoso

La modelo Dorita Orbegoso acaba de cumplir un mes como mamá y celebrará su primer Día de la Madre en Lima, a diferencia de otros años que viajaba a pisco para pasarla con su familia.

"Mi hijito está muy chiquito para visitar a la familia o llevarlo al cementerio. Más adelante podremos viajar”, comentó Dorita en conversaciones con Trome.

“Ya le he dicho que no quiero flores. Ya que no tengo el anillo, que me dé oro”, dijo Dorita riéndose, pues no pudo esconder su emoción y ya le ha pedido su regalo perfecto a su pareja.

La ex chica reality ha registrado el proceso de su embarazo y de su vida de maternidad en su cuenta de Instagram, en el cual recibió centenas de felicitaciones por sus fans.

Se muestra muy bendecida y feliz junto a su pequeño de un mes, quien asegura que es igualito a su papá.





“Mi hijito (Ian Pablo) ya tiene un mes, está hermoso, es igualito a su papá, parece hijo negado", dijo la modelo.

