Dorita Orbegoso se despide de los desfiles en bikinis [FOTOS]

La bailarina Dorita Orbegoso anunció que ya no volverá a desfilar en bikini en las discotecas y que ahora se enfocará en la animación.

"Le dije adiós a los desfiles, no hay calateos, colgué las tangas, decidí dar paso a mi nueva faceta como animadora. Ahora trabajaré con empresas grandes que no contratan chicas que salen en bikinis", señaló la ex vedette.

Sin embargo, Dorita Orbegoso aseguró que, en algún momento, realizará sesiones de fotos sensuales.

"Una va quemando etapas, pero en algún momento haré sesión de fotos sexy para mi público. Una va evolucionando, además, ya me paseé por todas las discotecas de Lima en bikini", agregó la bailarina.

