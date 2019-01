Dorita Orbegoso contesta a sus críticos: "Yo sé qué padre le he dado a mi hijo"

La bailarina Dorita Orbegoso se pronunció por los cuestionamientos que recibe en las redes sociales por no mencionar quién es el padre del hijo que espera.

"Mi vida privada la mantengo bajo cuatro llaves, no pienso cometer los errores del pasado. Soy una mujer responsable y sé qué padre le he dado a mi hijo. No tengo la necesidad de poner una foto, porque él no es persona pública. Estamos bien así. Es lo mejor. La persona pública soy yo", dijo la ex vedette al diario Trome.

También la ' ex chica reality' señaló que ya tiene cinco meses de embarazo y lleva una vida saludable.

"Mi hijo se estiró. Estoy llevando un embarazo tranquilo, me cuido un montón entrenando, a pesar de que muchos me critican. Los médicos dicen que una puede seguir entrenando y llevando una vida saludable. Yo no pongo en riesgo la vida de mi hijo", indicó.



