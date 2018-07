Doris Fundichely demostró su talento para el canto y sorprendió a sus seguidores [VIDEO]

La hija de Orlando Fundichely y Karina Rivera , Doris, demostró su amor por el Perú cantando un hermoso tema por Fiestas Patrias.

El dulce gesto de la joven de 18 años fue grabado en video y publicado en su cuenta en Instagram, dejando boquiabiertos a sus más de 100 mil seguidores.

La publicación causó furor en su cuenta y registra, hasta el momento, más de 80 mil reproducciones y más de una decena de mensajes halagadores.

“Celebremos a nuestro país y no dejemos que lo negativo que pueda suceder opaque la belleza que lo caracteriza ✨🇵🇪 tenemos la dicha de vivir en una tierra rica en hermosura ❤️ y por eso hoy decidí hacer esta publicación un poco distinta a las que suelo hacer jaja 🙊 los que me conocen saben que subir un video cantando es algo que me parecía súper lejano o imposible porque me da vergüenza, pero qué mejor motivo que celebrar a nuestro país para hacerlo❣️Felices fiestas”, escribió orgullosa Doris, en su red social.

Doris Fundichely ha decidido seguir los pasos de su padre y dedicarse a la actuación. Este año participó en la novela 'Torbellino' de Latina.