Doris Fundichely celebra su triunfo con este mensaje y presenta a su novio

Doris Fundichely se convirtió en la nueva reina de Chaclacayo 2017 y celebró su triunfo al lado de sus familiares y su novio a quien dedicó un tierno mensaje.

"Te quiero más de lo que podría prometerte", escribió la joven de 17 años tras difundir una imagen en la que luce muy cariñosa al lado de su enamorado.

I love you more than I could ever promise Una publicación compartida de Doris Alexia (@dorisfundichely) el 3 de Oct de 2017 a la(s) 10:38 PDT

"No tengo palabras para describir lo alegre y orgullosa que me siento por ver el fruto de mi esfuerzo. Anoche fue un sueño y no me queda más que agradecer", sostuvo la reina de belleza sobre su triunfo.

La joven es hija de Orlando Fundichely y Karina Rivera.

