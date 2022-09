La madre del futbolista expresó su molestia y se mostró resentida con la modelo Alondra García Miró . Doña Peta confesó que ya no tiene comunicación con la ‘ojiverde’, luego de que terminara el romance con su hijo Paolo Guerrero .

El reportero de ‘En Boca de Todos’ le consultó a la progenitora del ‘Depredador’ si aún mantiene comunicación con la modelo, pero sorprendió a todos cuando mostró una cara de rechazo y señalando que ya no hay contacto.

“No sé porque no he hablado con ella, no, no. A nadie se le obliga a nada, el que tiene voluntad y quiere a la persona, llama, nada más, para qué vas a implorar que te llamen, no”, dijo, dejando en shock al reportero, quien le hizo un llamado a ‘Alito’ a que se comunique con Doña Peta.

“No se preocupe doña Peta, aquí la hinchada peruana parece que no quiere a Ana Paula, quieren más a Alito que ha llegado recién al Perú. Imagino que la ha saludado, ha tomado lonchecito con Alito... Alito, por favor, si nos estás viendo, por favor su llamada por teléfono...”, fueron las palabras del reportero que causaron incomodidad.