La mamá del capitán: La lucha de doña 'Peta' y Paolo Guerrero [VIDEO]

Madre de 4 hijos, abuela de 20 y bisabuela de 2, Petronila Gonzales Ganoza, más conocida como doña 'Peta' fue el soporte de Paolo Guerrero durante la difícil etapa de la suspensión.

Doña 'Peta' no puede vivir sin la fe, ella celebra el Día de la Madre frente a un altar de imágenes y estuatillas, rezando y agradeciendo por todo lo que tiene en su vida.

"La justicia llegó, pero tarde. No sabes lo que fue levantar a ese chico (Paolo). Su vida de él es el fútbol. Mientras que esté en el fútbol, él está bien", comentó la mamá del capitán para Domingo al Día, junto a más detalles sobre cómo supero el futbolista su depresión que le causó la suspensión por el doping positivo.

Estar al lado de su hijo fue fundamental para doña 'Peta', era la 'lucha de su vida' y a pesar de que Guerreo pudo jugar en el Mundial, los recuerdos sobre esos tiempos difíciles siguen presentes en sus vidas.

" Estaba callado, deprimido: ya no hay nada que hacer, mamá, me decía. Y yo le decía: no, tenemos que seguir luchando, tú no eres un drogadicto, tienes que demostrar a la gente que vales oro", narró doña 'Peta', además de demostrar la admiración que tiene por su hijo.

UNA MAMÁ GUERRERA

La vida de Petronila Gonzales no fue nada fácil, con dos divorcios y cuatro hijos, tuvo que salir adelante sola. Pero asegura que disfrutó a sus nietos.

"La vida me golpeó, pero yo no soy mala con nadie. No le hago daño a nadie. Trato de que mis hijos vayan por un buen camino", comenta doña 'Peta'.

También, Recordó a su hermano Caíco Gonzales, Jugador de Alianza, quien falleció repentinamente en el accidente en la caída del Fokker. Él fue como un padre para Paolo y vio a un futuro futbolista desde pequeño.

A pesar de las adversidades que tuvo Petronila Gonzales desde joven, la mamá de Paolo Guerrero supo cómo salir adelante.

"Un saludo grande para todas las madres de Perú, que la pasen bonito con toda su familia y bendiciones para todas ellas", fue el mensaje para todas las mamás del Perú, quienes luchan por sacar adelante a sus familias.