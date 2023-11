Doña Marthita Valcárcel , fiel a su estilo, sacó cara por Milett Figueroa , luego de que el modelo Guty Carrera hablara sobre su hija con medios argentinos tras oficializarse su romance con Marcelo Tinelli .

Como se recuerda, el hijo de Edith Tapia recordó su pasado con la modelo peruana. “Por qué te relacionaron tanto (con Milett)”, pregunta una de las conductoras del programa Crónica TV.

Ante ello, el modelo responde: “Yo estaba con una persona que era muy famosa, Milett por su puesto también era famosa. Estábamos en un programa de televisión, yo termino con mi pareja y salgo como Milett. En esa salida, no pasa nada. Tenemos una amistad muy bonita, pero regreso con mi pareja. En el programa de televisión donde estábamos me empezaron a acusar de infidelidad, así como a Milett”, cuenta Guty.

Ante ello, la mamá de Milett Figueroa aseguró que no está pendiente de las personas que hablan de su hija. “Me tiene sin cuidado, no me interesa ninguna versión”, dijo en el programa ‘América Hoy’.

Además, doña Marthita Valcárcel descartó cualquier tipo de vínculo con Guty Carrera, pese a que él había dicho que es su “amigo”. “No tengo gusta de ser su amiga”, dijo la ahora suegra de Marcelo Tinelli.

“Todas las cosas que dice son de hace 10 años”, expresó molesta la mamá de Milett, quien pidió a los conductores del Magazine hablar sobre cosas “buenas” de su hija.

