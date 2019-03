Doménica Delgado tras 'ampay' con ex de Sheyla Rojas: "No me metí en la relación de nadie"

La modelo Doménica Delgado estuvo en el programa 'Valgame Dios' para aclarar el reciente 'ampay' que le hicieron con el empresario Pedro Moral , quien planeaba boda con Sheyla Rojas , pero su relación llegó a su fin hace algunas semanas.



"No tengo nada que ocultar porque él está soltero hace más de un mes y yo también. No me he metido en la relación de nadie, es más, (Pedro Moral) es mi ex, o sea no estoy haciendo nada malo. Tuvimos una conversación bien profunda, tenemos mucha química y tenemos confianza, fue alguien bonito en mi vida, fue parte de mi pasado y mi presente también", indicó la modelo.

Doménica Delgado también señaló que Sheyla Rojas ya estaría en una nueva relación.

"Yo también tengo algo que decir. Me han contado que ella (Sheyla Rojas) está rehaciendo su vida, así que no entiendo. Me han contado por ahí, yo no sé si sea cierto o no, pero no tengo idea con quien", dijo Doménica.

Recordemos que Sheyla Rojas que el programa 'Magaly TV, la firme' difundió unas imágenes en las que aparece el empresario Pedro Moral besándose con la modelo Doménica Delgado.



