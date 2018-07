Se invirtieron los papeles. La doctora Ana María Polo , famoso por conducir el programa ' Caso Cerrado ' de la cadena Telemundo, está siendo demandada por dos millones de dólares por su ex pareja y ex productora del mencionado programa.



La demanda. Marlene Key, ex pareja de Ana María Polo , indica que el nombre del programa le pertenece. Polo no se quedó con los brazos cruzados e interpuso una demanda contra su también ex productora.



El conflicto entre Key y Polo iniciaron hace dos años pero todo salió a la luz por los testimonio del periodista Erich Concepción y José Antonio Orta . Estos personajes señalaron al programa El Arañazo Online de Miami.



"Marlene solicita dos millones de dólares por el uso ilegal del nombre del programa que le pertenece a ella y por la extracción, de parte de Polo, de más de medio millón de una cuenta que compartían", indica el periodista.



La información indica que Ana María Polo decidió cederle el nombre del programa a Key en el 2003 cuando le detectaron un cáncer de mama. Polo tenía miedo de no sobrevivir y decidió garantizar el bienestar económico de su pareja sin necesidad de contraer matrimonio. Cabe recordar que el matrimonio igualitario se aprobó en Estados Unidos en el 2015.



Ana María Polo se sometió a una mastectomía y se recuperó por completo y no le pidió a Key que le devolviera el nombre del programa. "Creo que todo fue culpa de Ana María. Ella no trataba bien a Marlene cuando estaban trabajando, y a pesar de que ella lo aguantó 25 años, un día se cansó", manifestó José Antonio Orta.