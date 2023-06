Se defiende. Tal como lo anunció el doctor Víctor Fong en sus redes sociales, esta mañana se pronunció tras la fuerte acusación de Maricielo Effio, quien lo denuncia de haber hecho una mala praxis durante una intervención quirúrgica llamada mini abdominoplastía.

“Siempre que haya un procedimiento o una cirugía el cuerpo va a hacer una cicatriz, esta puede ser pequeña o muy grande”, inició explicando.

“En relación al caso en el que me han estado mencionando, a ella (Maricielo Effio) se le hizo una lipomarcación y así mismo se hizo un abdominoplastía. Su ombligo no se tocó, lo que pasa es que ella hizo fibrosis y en la fibrosis creció el tejido”, asegura el médico cirujano.

Según el doctor Fong, la actriz peruana no cumplía con asistir a sus controles: “Cuando una paciente se hace un procedimiento firma un consentimiento y tiene que cumplir con el requerimiento postoperatorio (...) entonces tengo la historia clínica donde se registra que la paciente venía a sus controles sin sus faja, se le decía que tenía que ajustar la faja y no la ajustaba”.

“Es un montón de sesiones donde ella no venía, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿estresarme? la paciente por supuesto dio fibrosis, conversando con ella le hicimos una nueva intervención para retirar la fibrosis y se le explicó que nuevamente tenía que hacer masajes, usar su faja, y lo mismo, no venía a sus sesiones”.

“Debido a que en la primera cirugía hizo fibrosis se le hizo una nueva intervención donde se le hizo firmar un permiso y lo mismo, no cumplía sus sesiones”, agrega el médico.

¿QUÉ NEGLIGENCIA DENUNCIA LA ACTRIZ?

“(Luego de realizarme la mini abdominoplastía) mi abdomen comenzó a ponerse medio raro, con líneas, totalmente duro, con piel que no tenía” (...) “Yo quedé igual, estaba desesperada y él estaba asustado. Me dijo que se comprometía a costear otra intervención en Miami (para corregir)”, explicó la actriz.

“En ese momento yo hablé con el doctor y le digo ‘¿Qué está pasando?’, pasa el tiempo, por qué tengo esta línea, por qué tengo que hacer más terapias, y no. (…) Ninguna mujer se operaria si tuviera la información que pudieramos hacer fibrosis. Del trauma que tuve, yo accedo a una segunda intervención, segundo corte, me hago, pero no quedó bien”, agregó.

Sin embargo, el cirujano no le ha contestado más, por lo que le da 24 horas para que se comunique con ella y lleguen a un acuerdo, de lo contrario procederá a hacer una demanda legal.

¿En qué consiste una mini abdominoplastia?

Una miniabdominoplastia busca eliminar únicamente una pequeña parte de tejido cutáneo en la zona superior del pubis. También permite corregir la flacidez de los músculos de la mitad inferior del abdomen. Esta cirugía resulta menos compleja, se realiza en menos tiempo y la recuperación es más rápida para el paciente

Esta cirugía se considera como una abdominoplastia limitada o parcial: menos compleja, más rápida y con una menor recuperación.

La bailarina reveló que decidió operarse esta zona del cuerpo, pues luego de tener a su hija, su cuerpo no fue el mismo.

