Tondero confirmó el estreno de “Doblemente Embarazada”, comedia protagonizada por Carolina Cano, Andrés Wiese, Nicolás Galindo y Daniela Camaiora. Dirigida por Eduardo Mendoza llegará a los cines de todo el Perú desde este 30 de septiembre.

La cinta es una coproducción de Claro Video y Tondero que debió retrasar su estreno por la pandemia. Más de un año y medio después se confirma finalmente su ingreso a las carteleras de todo el país, sus protagonistas son los más emocionados con este regreso.

“El estreno de ‘Doblemente Embarazada’ me sorprendió muchísimo porque han pasado dos años desde el rodaje y ¡me emociona saber que volvemos al cine! Espero que la gente la disfrute mucho y pase un rato divertido con nuestra película”, manifestó Carolina Cano sobre el filme.

Por su parte, Andrés Wiese indicó: “Nos hace inmensamente felices que por fin este 30 de septiembre podremos ver ‘Doblemente Embarazada en los cines’. Los actores aún no hemos visto la película y queremos disfrutarla por primera vez en pantalla grande”.

“Yo no sabía que existía la súper fecundación hetero parental y que se podía quedar, literalmente, doblemente embarazada, y me parece una situación tan particular y de la que se sabe tan poco, que estoy seguro que la gente va a pasarla muy bien cuando vayan a ver la película al cine”, agregó.

En tanto, Nicolás Galindo señaló que “‘Doblemente Embarazada’ es una película que hicimos con mucho cariño en el 2019. Ahora luego de dos años de haberla grabado, es realmente emocionante que se vaya a estrenar”; además, reveló que pensaron que no llegaría a estrenarse.

“Por eso estamos muy contentos que se hayan reabierto los cines y que ‘Doblemente Embarazada’ ya pueda ser estrenada como debe ser. Queremos que la gente pueda verla en los cines y nosotros también, tenemos muchas expectativas al respecto”, sentenció.

Daniela Camaiora, quien acaba de convertirse en madre, no se que quedó atrás y expresó que se divirtieron “mucho grabándola, creo que todos los que vayan a verla la van a pasar muy bien, porque esta graciosa, tierna. Esta es una buena manera que la gente empiece a regresar al cine apoyando las producciones nacionales”.

“Doblemente Embarazada” narra una historia de amor poco usual que atrapará al espectador desde el primer segundo. Película original de Claro video, que tiene como protagonistas a Carolina Cano, Andrés Wiese, Nicolás Galindo y Daniela Camaiora entra en la cartelera de los cines el 30 de septiembre.

El filme cuenta la vida de Cristina (Carolina Cano), una chica joven a punto de casarse con Javier (Andrés Wiese). En su despedida de soltera, se reencuentra con Felipe (Nicolás Galindo), su examor de toda la vida. A las semanas Cristina se entera que está embarazada, y todo se sale de control cuando en el 4to mes de embarazo, el doctor le cuenta a Cristina los resultados de la prueba de paternidad.

La película contará además con las participaciones de actores nacionales de gran trayectoria como Miguel Iza, Carlos Victoria, Camucha Negrete y Nicolás Fantinato. Una alocada comedia que retrata lo divertido y caótico que pueden ser las relaciones de pareja.

Ficha Técnica:

· Producción: Tondero y SDB Films

· Dirección: Eduardo Mendoza

· Guión: Diego Ayala y Christian Stambuk / adaptación de Eduardo Mendoza

· Género: Comedia romántica.

· Elenco: Carolina Cano, Andrés Wiese, Nicolás Galindo, Daniela Camaiora

· Estreno: 30 de setiembre 2021

