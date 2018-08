Kendall Jenner se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusada de escapar de escena donde su perro Dóberman ataca a una niña y huir.



Así lo relatan algunos medios americanos, como TMZ, en donde se sostiene que el animal de Kendall Jenner atacó a la pequeña y la modelo escapa de la escena sin dejar ningún rastro.



El incidente tuvo lugar en la terraza del restaurante Beverly Glen Deli, en Los Ángeles, domingo pasado por la mañana. La policía de la zona recibió una llamada al 911 alertando del ataque del animal.



La información indica que los empleados del lugar ayudaron a la pequeña tras ser mordida por el perro de K endall Jenner con la aplicación de hielo. El ataque del can no pasó a mayores y no se necesitaron puntos para la pequeña.



Kendall Jenner posa junto a su doberman en Instagram (Foto: Instagram)

La madre de la niña acudió a reclamarle a Kendall Jenner por el ataque a su hija, pero se dio con la sorpresa que la modelo ya no se encontraba en el local y ni dejó su número telefónico para comunicarse.



Kendall Jenner usó su cuenta de Instagram para publicar algunas fotografías con su mascota e indicó lo bravo que puede ser. "Es muy lindo pero te puede arrancar la cara de cuajo", indica la joven modelo.