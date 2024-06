El productor musical conocido como ‘DJ Towa’ en la escena musical peruana fue acusado de violencia física y psicológica por su expareja Andrea Heredia Suárez, quien detalló los episodios de agresión que habría vivido al lado de su novio cuyo nombre es Juan Alejandro Cutimbo Silva. Studio 92 tomó medidas inmediatas tras conocer el caso.

La radio decidió apartarlo de su equipo de colaboradores por no tolerar comportamientos violentos y tampoco avalar la violencia contra la mujer y contra nadie.

“Studio 92 recalca que no avala, ni tolera comportamientos violentos en contra de la integridad de las personas. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar basándonos en valores como el respeto y la no violencia”, señala el mensaje en redes sociales.

¿QUÉ PASÓ?

Andrea Heredia Suárez detalló los episodios de agresión que habría vivido al lado de su novio Juan Alejandro Cutimbo Silva.

Todo ocurrió el pasado 18 de mayo. La joven reveló que estaba en una fiesta junto a su expareja y mientras él estaba trabajando, ella estaba conversando con algunos amigos. De pronto, DJ Towa se molestó, y enfurecido la agredió hasta llegar a su casa.

“Me tiró a la cama y me agarró a puñetes en las caderas, al día siguiente tenía u compromiso, con las justas podía caminar, me golpeó los brazos, la cara y hasta en su locura intentó quitarme la ropa diciendo que me iba a vio*** ¿por qué no querría? si tú quieres con todos”, escribió la víctima, quien adjuntó una copia del acta de la denuncia que le hizo al DJ radial ante la comisaria de Miraflores.

Según dijo, no era la primera vez que la agredía. De hecho, admitió que la relación era tóxica, pero ello no justifica los ataques.

“No fue un día de golpes, fueron varios y en incremento”, escribió la joven.

“Sí, yo creí que cambiaría y en mi cabeza él era bueno porque después de cada golpe había una persona arrepentida que se volvía cariñosa por una hora para después culparme de la situación otra vez”, contó. El DJ le pidió que no denunciara esta historia y que pensara en el daño que le podría causar. Pero ella, en esta ocasión, se hartó y decidió contar su verdad.

LA DEFENSA DEL DJ

Tras las acusaciones, DJ Towa emitió un pronunciamiento, donde niega los hechos y señala que estaba tranquilo y dispuesto a las investigaciones.

Pronunciamiento del DJ.

