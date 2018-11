'Frozen 2' adelanta su fecha de estreno en Estados Unidos

¡Sorpresa! Disney adelantó el estreno de la cinta animada 'Frozen 2 ' y ahora la historia protagonizada por ‘Anna’, ‘Elsa’ y ‘Olaf’ llegará a los cines de Estados Unidos el 22 de noviembre de 2019.

En primera instancia, el estreno de ' Frozen 2' estaba previsto para el 27 de noviembre de 2019; sin embargo, los realizadores de la película animada decidieron adelantar la fecha de estreno, según información de Disney recogida por Collider.

¿Por qué adelantaron el estreno? Disney vio conveniente adelantar el debut de la segunda entrega de 'Frozen' para que sea el mismo fin de semana que se festeja ‘Acción de Gracias’ en Estados Unidos.

En esta nueva entrega Idina Menzel y Kristen Bell volverán a interpretar a las hermanas ‘Elsa’ y ‘Anna’, respectivamente, mientras que Josh Gad y Jonathan Groff prestarán sus voces a ‘Olaf’ y ‘Kristoff’.

Asimismo, los actores Evan Rachel Wood y Sterling K. Brown están en negociaciones para sumarse al elenco de la película animada de Disney. La segunda parte de 'Frozen' volverá a ser dirigida por el dúo compuesto por Chris Buck y Jennifer Lee.

Recordemos que la primera entrega de ' Frozen' estrenó en 2013 y recaudó más de 1,276 millones de dólares a nivel mundial, cifra que la colocó cómo una de las películas animadas más taquilleras de la historia del cine.

Cabe señalar que la cinta animada ' Frozen' cautivó a grandes y pequeños con su conmovedora historia. Además, popularizó las canciones 'Let it Go' y 'Love is an Open Door'.