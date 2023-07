Una nueva denuncia demostraría que el cirujano plástico Víctor Hugo Barriga Fong, más conocido como el doctor Fong, no estaría apto para realizar intervenciones. En esta ocasión, es la reconocida diseñadora peruana, Cinthia Vigil, quien lo acusa de haberle inyectado ActiveGel (polímeros) en los glúteos.

Según la artista, esto fue puesto en su cuerpo sin su autorización, pues el doctor le aseguró que se trataba de ácido hialurónico.

“Hace unas semanas tuve la fuerza y valentía para poder denunciar penalmente a un médico que agravió y atentó contra mi salud y mi vida. Reafirmo que es responsable que mi salud se haya deteriorado para siempre. Lo que me inyectó es un producto nocivo, no lo digo yo, lo dicen los especialistas. Me lo aplicó un médico especialista que además es miembro de la sociedad peruana de cirugía plástica”, inició contando.

Al percatarse que se trató de un engaño, Vigil acudió al mismo centro en el que se realizó la intervención, donde se le terminó realizando hasta nueve retiros de la sustancia utilizando cánulas. Sin embargo, esto ocasionó que los polímeros se expandan más originándole una fibrosis interna.

“Lo único que hizo este médico fue causarme fibrosis interna. Este producto se pegó en mis músculos y ya no se puede retirar. Tengo que rogar a Dios de que no me volverán a hacer otra cirugía abierta. Aún así, no podré hacer ejercicios, ni podré correr por mucho tiempo, ni exponerme a lugares soleados, entre otras cosas. Hay un antes y un después en mi salud. Me causó un daño irreparable”, agregó la diseñadora.

Cinthia Vigil recomendó que las personas que quieran realizarse este tipo de intervenciones averigüen bien al especialista al que acudirán. Recalcó que no se atiendan con el doctor Fong, pues ella está viviendo una batalla legal contra él y liderando su propia lucha por recuperar su salud. Fong no respondió a Perú21 sobre esta nueva denuncia.