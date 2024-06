La directora de Miss Universo México, Martha Cristiana, renunció a su cargo y compartió un fuerte mensaje dirigido a la organización de Miss Universo México señalando que no la dejaron elegir a mujeres transgénero en el certamen de belleza.

La también actriz fue nombrada para este cargo en mayo de este 2024. Lamentablemente, ahora se vio obligada a dar un paso al costado como respaldo a las participantes que ella consideraba aptas para concursar.

“Desafortunadamente, las cosas no han sido como me lo prometieron. Yo me veo envuelta en una situación verdaderamente incómoda en donde la respuesta a todo es: ‘¡Nombre! ¿Trans? Para nada, cero’…”, expresó Cristiana.

También cuestionó que no quisieran considerar a las mujeres que pasaran los 30 años. “Lo que se maneja en las juntas es: ‘¿40 años? … ¡Viejísima!, olvídalo’. ‘¿(Mujeres) trans? Eso es de dientes para afuera. Eso no va a pasar. No pasará” (…) “Yo no debo ni puedo formar parte de una organización que se maneja de esa manera y por ese motivo, presento mi renuncia ante todos ustedes porque no puedo seguir”, agregó.

“Yo necesito denunciar esto porque ustedes saben que toda mi vida, me haya costado lo que me haya costado, siempre he alzado la voz, y más si se trata de mis causas que están cerca del corazón, que es la equidad y la inclusión de género…”, añadió la modelo.

Martha Cristiana concluyó pidiendo que los encargados de este tipo de eventos sean más solidarios a la hora de hacer valer sus votos. También exhortó a que no se discrimine a ningún sector como se ha hecho en años anteriores.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis