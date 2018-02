Director Martin McDonagh triunfa en los premios Bafta 2018

La película ' Tres anuncios por un crimen', del director Martin McDonagh, triunfó en la 71 edición de los premios Bafta del cine británico al obtener cinco galardones en el evento que se realizó en Londres, Inglaterra.

Los trofeos que ganó fueron a mejor película, mejor filme británico, mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor guion original.

En tanto, el cineasta mexicano Guillermo del Toro se alzó con la estatuilla a mejor director por la cinta La forma del agua.

“La cultura inglesa me ha marcado mucho y me ha inspirado desde siempre. No oculto lo importante que han sido en mi carrera”, refirió Del Toro tras subir al escenario.

Por su parte, la película Coco se llevó el galardón a mejor película de animación.

En esta gala, las estrellas de Hollywood volvieron a lucir atuendos negros en apoyo al movimiento Time’s Up (que lucha contra el acoso y abuso sexual), tal como sucedió en los Globos de Oro.

Los premios Bafta son considerados como la antesala de los Oscar, que se realizarán el próximo 4 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.